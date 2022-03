Una donna di 28 anni è rimasta ferita in un incidente stradale autonomo che si è verificato questa mattina, poco dopo le 6.30, lungo via Nazionale a Piano Tavola frazione di Belpasso, nel Catanese. La 28enne, che è stata trasportata a bordo di un'ambulanza del 118 all' ospedale di Paternò , non sarebbe in pericolo di vita.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Stando a quanto ricostruito finora, la donna mentre transitava lungo via Nazionale avrebbe perso il controllo dell’auto, una Lancia Y, andando a impattare contro alcune auto parcheggiate in strada. A seguito dello scontro piuttosto violento la Lancia Y si è ribaltata.

A prestare i primi soccorsi sono stati altri automobilisti in transito nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno messo in sicurezza il mezzo, e anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e regolato il traffico che ha subito notevoli rallentamenti per qualche ora.