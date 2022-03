Tra meno di ventiquattro ore si chiuderanno i termini per la presentazione delle offerte per partecipare all’asta di vendita del ramo d’azienda sportivo del Calcio Catania , ma sul futuro dei colori rossazzurri c’è ancora grande incertezza . Le proposte d’acquisto potranno essere inviate entro le 12.00 di domani , ma nell’ambiente cresce la preoccupazione per il silenzio che accomuna quasi tutti i potenziali acquirenti accostati nelle scorse settimane al club etneo. Non si parla più dei modenesi, che avrebbero trattato privatamente anche il centro sportivo di Torre del Grifo con il Credito Sportivo, né dell’ex patron del Foggia, Roberto Felleca , o di Russo Morosoli , che avrebbe tentato invano di coinvolgere altri imprenditori per creare un gruppo solido con cui lavorare per presentare un’offerta.

Nessuno esclude colpi di scena improvvisi legati al desiderio di lavorare e agire a fari spenti da parte di questi o altri soggetti, ma quel che spicca in questo momento è la promessa dell’imprenditore romano, Benedetto Mancini, che ha ribadito di essere pronto a presentare un’offerta in tempo per partecipare all’asta. Non sono pochi i dubbi sul suo conto da parte di chi ricorda e sottolinea le esperienze negative al timone del Latina o con affari precipitati sul nascere con Palermo, Siena e Rieti, ma Mancini ribadisce di fare sul serio e per questo avrebbe già costituito la FC Catania 1946, società con la quale intenderebbe rispondere presente al bando di vendita del tribunale, dopo aver chiesto e ottenuto (secondo quanto da lui affermato) la preaffiliazione alla Figci, come richiesto dalle norme federali.

Nessun pallone né elementi visibilmente legati al calcio nel logo creato per l’occasione, che comunque riporta la dicitura Football Club prima di Catania 1946, come notato da molti sostenitori rossazzurri, che continuano a sperare che Mancini riesca ad avere maggiore fortuna rispetto al passato. C’è poi chi dubita che riesca davvero a partecipare all’asta e aggiudicarsela direttamente o nelle ore successive alla chiusura dei termini di presentazione delle offerte, quando si svolgerebbe la gara competitiva in caso di presentazione da parte di altri imprenditori interessati al Catania.

Il tempo rimasto è poco, chiunque abbia voglia di regalare un futuro ai colori rossazzurri e voglia garantire continuità al titolo sportivo e al campionato di Serie C giocato dalla squadra di Francesco Baldini deve fare in fretta, perché dalle 12.00 di domani non potrà fare più alcuna mossa per salvare ciò che è rimasto del Calcio Catania spa e quattro ore dopo si capirà senza se e senza ma se ci saranno davvero delle buste da aprire con relative offerte al loro interno.