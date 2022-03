Mezzo etto di marijuana e trenta grammi di hashish sono stati trovati a casa di un 48enne di Aci Catena . La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri, dopo che l'uomo era stato individuato in un chiosco vicino allo stadio di calcio di Acireale. L'atteggiamento del 48enne ha insospettito i militari che hanno decidere di controllare l'immobile in cui vive.

Mezzo etto di marijuana e trenta grammi di hashish sono stati trovati a casa di un 48enne di Aci Catena. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri, dopo che l'uomo era stato individuato in un chiosco vicino allo stadio di calcio di Acireale. L'atteggiamento del 48enne ha insospettito i militari che hanno decidere di controllare l'immobile in cui vive.

L'intuizione si è rivelata corretta, è stato infatti il 48enne a consegnare spontaneamente la droga, oltre a due bilance e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Per lui il gip del tribunale di Catania ha disposto la misura cautelare in carcere. L'uomo è stato trasferito a piazza Lanza.