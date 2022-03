Incidente ieri sera a Paternò , in via Mongibello, la strada che collega il centro con Adrano. Intorno alle 23.30, due utilitarie - una Renault Twingo e una Peugeot 2008 - si sono scontrate. Alla guida c'erano un 37enne e un 24enne. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.

Uno dei due conducenti è stato portato al Policlinico di Catania, le sue condizioni sono ritenute serie dai medici ma l'uomo non è in pericolo di vita. L'altro ferito, invece, è stato ricoverato nell'ospedale di Paternò.

Un altro incidente si è registrato questa mattina. In questo caso a scontrarsi sono stati un'automobile e un autocarro che trasportava massi. L'impatto è avvenuto tra corso Italia e via Francesco Petrarca. Non si sono registrati feriti, ma il traffico va a rilento. Sul posto i vigili urbani.