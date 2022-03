Arrivare all'estate pronti. Questo l'obiettivo del Comune di Catania per quanto riguarda la realizzazione dei solarium a Ognina e nei pressi di piazza Europa e della passerella per disabili a San Giovanni li Cuti . Gli uffici hanno pubblicato una manifestazione d'interesse per coloro che vorranno organizzare le attrezzature che dovranno garantire, a partire dal mese di giugno, i servizi di docce e salvataggio.

Quello dei solarium rappresenta un ritorno dopo le sospensioni a causa della pandemia. Per gli operatori del settore la scedenza per rispondere alla manifestazione d'interesse è fissata per il 17 marzo. «L'importo a base d’asta dell'appalto per i solarium è di 261.863,81 euro - si legge in una nota di Palazzo degli elefanti - e sarà finanziato con parte del contributo speciale di 903mila euro che il ministero delle Infrastrutture ha versato direttamente al Comune quale forma di rimborso economico, tra i più alti in Italia, destinato alle città portuali per il calo del traffico crocieristico dovuto all’emergenza Covid-19, dunque senza gravare in alcun modo sulle asfittiche casse comunali».

«Abbiamo pianificato al massimo la tempistica - dichiara l’assessore Michele Cristaldi - perché prima dell'estate, fatti salvi imprevisti non dipendenti dalla nostra volontà, si arrivi a offrire alla libera fruizione dei cittadini strutture ottimali per poter godere della stagione balneare sfruttando servizi che curiamo al meglio. Una particolare cura riguarderà l’accesso al mare al mare i disabili a San Giovanni Li Cuti che verrà agevolato con spazi più ampi e più sicuri. D’intesa con il Demanio marittimo - ha aggiunto Cristaldi - interverremo anche sulla spiaggetta nera di sabbia vulcanica, per lasciare più spazi al bagno e alla tintarella libera». Nei paini del Comune c'è anche la riproposizione dei servizi nelle spiagge libere sul lungomare della Playa. I gestori dovranno garantire aree servite da wifi, spazi gioco per i bambini e zone dedicate ai cani. «Spero, a breve, di poter annunciare anche il recupero alla collettività di un'altra area dell’arenile del viale Kennedy aumentando l’offerta del mare a libero godimento, un obiettivo importante a cui stiamo lavorando con altre istituzioni», conclude Cristaldi.