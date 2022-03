Un uomo è stato arrestato in via Garibaldi , a Catania, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale . I fatti, che hanno portato anche alla denuncia per ricettazione , si sono svolti giovedì all'interno di un minimarket, dove l'uomo tentatva di vendere della merce contenuta all'interno di due buste.

I carabinieri, che transitavano dalla via, hanno chiesto chiarimenti sulla provenienza della merce senza però ottenere risposte. L'uomo ha anche provato a fuggire a piedi e ne è nato un inseguimento che si è concluso in via Pardo. A quel punto è scattata la reazione. La merce, ritenuta provento di furto, è stata sequestrata e poi donata in beneficenza.