Una risposta straordinaria , con la squadra di Francesco Baldini ancora una volta protagonista di una reazione eccellente ai fatti extracalcistici. Vittoria netta e convincente per il Catania contro il Monterosi , superato 3-1 al "Massimino" all'indomani della seconda asta andata deserta per la vendita del ramo d'azienda sportivo del club etneo. Una delusione che avrebbe messo in ginocchio chiunque, soprattutto alla luce degli scenari che a oggi vedrebbero la squadra rossazzurra a un passo dall'addio al campionato di Serie C, considerando che al momento l'esercizio provvisorio del Calcio Catania si concluderebbe già tra quarantotto ore .

Sul campo però il Catania è stato ancora una volta più forte di tutto e avrebbe potuto vincere anche con un divario più ampio, raccogliendo ben più delle tre reti segnate da Russini, Biondi e Russotto. Monterosi a segno solo su rigore con Costantino, subentrato a punteggio ormai compromesso e autore del suo ottavo goal stagionale. Catania inesauribile, malgrado l'assenza di Moro, ben sostituito dal croato Sipos, combattivo dal primo minuto e vicino alla gioia personale del goal all'11’, quando dopo aver superato il portiere avversario non ha mostrato la lucidità necessaria per appoggiare il pallone in rete. Oggi però i rossazzurri hanno dimostrato di volere vincere a tutti i costi, guadagnando tre punti importanti e salendo a quota 36, con la consapevolezza che la partita contro il Monterosi potrebbe aver avuto un significato storico, sebbene tutti sperino certamente che non sia l'ultima del Catania tra i professionisti.

Solita risposta encomiabile da parte dei tifosi, che hanno incitato Rosaia e compagni senza sosta, accogliendo la squadra sotto la Curva Nord al fischio finale, con i rossazzurri addirittura seduti di fronte ai loro sostenitori, quasi a volere sottolineare chi erano gli altri protagonisti dello spettacolo odierno. Un messaggio chiaro è arrivato dalla curva anche a chi non è riuscito a evitare il fallimento al Catania, con Benedetto Mancini osservato speciale in quella tribuna centrale dalla quale ha seguito il match, applaudendo come se nulla fosse accaduto ieri e mostrando di gradire la prestazione dei rossazzurri.

Nelle scorse ore l’imprenditore romano ha annunciato ancora una volta di voler acquistare il club e di attendere una risposta dal tribunale nella giornata di lunedì, ben sapendo però che, qualora stavolta le sue intenzioni fossero confermate dai fatti, sarà quasi impossibile che dal palazzo di giustizia etneo arrivi il via libera a un'operazione partita e conclusa fuori tempo massimo, rispetto ai termini prefissati dal bando di vendita scaduto alle 12 del 4 marzo.