«Sei schifosa, non sei una buona madre. Aprimi, ti ammazzo». Frasi così, con l'aggiunta della minaccia di ammazzarla di botte, pronunciate di frequente nei confronti della ex moglie da parte di un 35enne di Tremestieri Etneo che è finito agli arresti domiciliari (con il braccialetto elettronico) con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Condotte violente e di sopraffazione sarebbero state portate avanti dall'uomo nei confronti della vittima che da poco aveva partorito il loro secondo figlio.

Un rapporto coniugale iniziato nel 2013 e finito a giugno del 2020 con la separazione legale arrivata a causa dei frequenti scontri e delle vessazioni a cui la donna sarebbe stata sottoposta. La gestione dei due figli minorenni sarebbe diventata problematica. In particolare, l'uomo avrebbe aggredito e denigrato la donna tutte le volte in cui andava a prendere o riaccompagnava i figli a casa della vittima. Nell’agosto 2021, dopo avere riaccompagnato il figlio a casa, il 35enne avrebbe reagito furiosamente all’invito della donna di lasciare l’abitazione e nonostante la presenza del minore l'avrebbe afferrata per la gola schiaffeggiandola e minacciandola.

L’ennesimo episodio di violenza sarebbe avvenuto nel gennaio 2022 quando l'uomo si è presentato davanti all’uscio di casa della donna battendo con violenti pugni contro la porta, intimandole di aprire e gridando: «Aprimi, ti ammazzo». Nell’arco della stessa giornata poi, nel corso di una videochiamata con il figlio maggiore, l’uomo avrebbe rivolto frasi ingiuriose nei confronti della donna.

Atteggiamenti vessatori e denigratori, pesanti umiliazioni, reazioni violente e minacce di morte hanno fatto preoccupare la donna per l’incolumità propria e dei figli minori. Dopo avere ricevuto anche messaggi telefonici con minacce di morte la donna si è rivolta ai carabinieri di Tremestieri Etneo e ha denunciato l'ex marito.