Porte aperte mercoledì al centro regionale per la diagnosi e cura dell'endometriosi dell'Arnas Garibaldi di Catania. Dalle 8.30 alle 18.30, il 9 marzo - dal 2019 giornata regionale dell'endometriosi - si terranno iniziative nel segno dell'informazione e della consulenza clinica. «Il Centro regionale del presidio ospedaliero di Nesima - si legge in una nota dell'azienda sanitaria - attraverso il lavoro di un team multidisciplinare e multiprofessionale, ha consolidato un ruolo determinante per rafforzare la conoscenza della malattia, una corretta prevenzione e diagnosi precoce e un appropriato percorso diagnostico e terapeutico medico-chirurgico. Tutto ciò in funzione anche della salute riproduttiva della donna».

I dati dicono che il 30 per cento delle donne con problematiche riproduttive ha nell'endometriosi la causa dell'infertilità. «La diagnosi precoce per una donna con desiderio di maternità è ancora più importante per l’opportunità di poter programmare in maniera consapevole il suo progetto riproduttivo - continua la nota - e ridurre notevolmente gli effetti negativi della malattia sulla fertilità».

Mercoledì, dunque, l'open day gratuito darà la possibilità alle donne che lo desiderano la possibilità di effettuare controlli clinici, chiarire dubbi e ottenere informazioni, sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico. Per accedere basta prenotare telefonando allo 0957595672 o inviando una mail all'indirizzo: endometriosi@arnasgaribaldi.it