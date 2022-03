Sono oltre un centinaio le somministrazioni di Novavax , il vaccino anti-Covid non basato su Mrna, effettuate in provincia di Catania. A darne notizia è la struttura commissariale etnea, gudiata dal commissario Pino Liberti. «Non sono tantissime - spiega - ma il dato è in crescita e testimonia che ci sono cittadini, non ancora vaccinati, disponibili a immunizzarsi. Si tratta di persone molto informate che arrivano nei punti vaccinali chiedendo espressamente il nuovo vaccino ». In molti casi si tratta di soggetti che, diffidenti rispetto ai vaccini a Mrna, complice anche la disinformazione spesso veicolata dai social network, hanno deciso di affidarsi su tecnologie che la medicina conosce da decenni.

Sono oltre un centinaio le somministrazioni di Novavax, il vaccino anti-Covid non basato su Mrna, effettuate in provincia di Catania. A darne notizia è la struttura commissariale etnea, gudiata dal commissario Pino Liberti. «Non sono tantissime - spiega - ma il dato è in crescita e testimonia che ci sono cittadini, non ancora vaccinati, disponibili a immunizzarsi. Si tratta di persone molto informate che arrivano nei punti vaccinali chiedendo espressamente il nuovo vaccino». In molti casi si tratta di soggetti che, diffidenti rispetto ai vaccini a Mrna, complice anche la disinformazione spesso veicolata dai social network, hanno deciso di affidarsi su tecnologie che la medicina conosce da decenni.

Per agevolare le prenotazioni del vaccino Novavax e organizzare la preparazione delle dosi sono attivi due numeri di telefono dedicati (338-4702975 / 338-4723083) operativi tutti i giorni dalle 9 alle 18. La prenotazione è necessaria poiché per la somministrazione è necessario raggiungere un numero di dieci persone, tante quante sono le dosi che si possono preparare dopo l’apertura di un singolo flacone. Dopo due somministrazioni di Novavax si ha una copertura del 90 per cento. In provincia di Catania sono disponibili oltre 18mila dosi. Il vaccino è disponibile in tutti i punti vaccinali.

In crescita, intanto, anche i dati sulla vaccinazione dei bambini. «Immunizzare i piccoli - ricorda Liberti – significa proteggere anche gli adulti, in modo particolare gli anziani. Confidiamo nella collaborazione dei medici pediatri, che possono dare ulteriore impulso alle vaccinazioni, ma anche in un ruolo più responsabile dei genitori. Il vaccino nella fascia 5-11 anni è sicuro ed efficace».