La guardia di finanza di Catania ha sequestrato un'area di demanio marittimo data in concessione a uno stabilimento balneare della Plaia di Catania dopo avere scoperto dal mare dell'esistenza di consistenti lavori di escavazione e di sbancamento di materiale sabbioso nel litorale con un mezzo meccanico per i quali non sarebbe stata richiesta l'autorizzazione all'ufficio del demanio della Regione Siciliana.