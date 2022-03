Ancora dieci giorni di speranza , con l’obiettivo di capire se esistano dei margini per tenere in vita il Calcio Catania e dare un senso a ciò che la squadra continua a fare sul campo, come avvenuto solo 48 ore fa con la strepitosa vittoria ottenuta in campionato contro il Monterosi, battuto 3-1 tra le mura amiche del Massimino. Il tribunale ha infatti disposto una n uova proroga dell’esercizio provvisorio del club etneo fino al 17 marzo , dopo la dichiarazione di fallimento dello scorso 22 dicembre, precisando in una nota che tale decisione permetterà di « valutare l’ulteriore possibilità di liquidazione del ramo caratteristico di azienda calcistica del Calcio Catania spa».

Un’ultima possibilità per non staccare la spina ed evitare il definitivo addio alla serie C e al titolo sportivo per la società rossazzurra, che al di là di proclami, promesse e offerte annunciate, ma mai arrivate, è rimasta nel limbo che vive ormai oltre da due mesi. Nelle prossime ore si capirà se nell’intento del tribunale e dei curatori fallimentari c’è quello della trattativa privata o di un ennesimo (il terzo) bando di gara, che permetterebbe di mettere nuovamente all’asta l’asset sportivo del Calcio Catania. Già due quelli andati deserti, l’11 febbraio e il 4 marzo, ragion per cui restano numerosi dubbi sul reale interesse dei gruppi e degli imprenditori accostati al club etneo nelle ultime settimane.

L’attenzione resta alta e tutti sperano che possano finalmente arrivare buone notizie per i colori rossazzurri, che malgrado i risultati sul campo continuano a essere tormentati dall’idea che gli sforzi dei giocatori potrebbero non servire a nulla ed essere vanificati dall’ennesima delusione, causata da chi solo a parole finora ha mostrato di voler regalare un futuro roseo al Catania e alla sua gente.