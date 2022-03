« Ci vogliono i soldi entro le cinque sennò saliamo in pizzeria e ti spacchiamo la testa . Diamo fuoco alla pizzeria . Trova i soldi sennò non sai come ti finisce ». È questa la minaccia che sarebbe stata rivolta a un imprenditore nel settore della ristorazione che ha denunciato i tre che avrebbero tentato di estorcergli dei soldi con l'aggravante di avere agito con metodi mafiosi . E, infatti, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, sono finiti in carcere Antonino Alecci (classe 1962), Salvatore Mascali (classe 1977) e Alfio Scuderi (classe 1953).

Tutto comincia nel febbraio del 2021 quando l'imprenditore catanese durante i lavori di ristrutturazione per l’apertura di una pizzeria insieme a un giovane socio, si era rivolto a una ditta specializzata nel rilascio delle certificazioni Hccp di proprietà di Salvatore Mascali. Questo, lamentando di non avere ricevuto per tempo il pagamento delle prestazioni, il 28 dicembre avrebbe convocato l'imprenditore per un incontro in piazza Borgo. Lì si sarebbe presentato insieme al suocero Alfio Scuderi e a Antonino Alecci, già condannato in quanto appartenente alla famiglia di Cosa nostra etnea del clan Santapaola-Ercolano all'interno del gruppo di Picanello.

Durante quell'incontro, i tre avrebbero minacciato l'uomo di morte e anche di dare fuoco al suo locale se non avesse provveduto immediatamente a pagare. Minacce che sarebbero suonate tanto più forti per la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento dovuta all’appartenenza di Alecci al sodalizio mafioso. Il denunciante ha poi raccontato che, pochi giorni dopo l’apertura dell’esercizio commerciale, aveva deciso di uscire dalla società a causa di alcune incomprensioni con il socio e di non essersi più interessato alle questioni economiche. Nonostante avesse già ricevuto anche un compenso dall’altro socio per la prestazione lavorativa fornita, Mascali lo avrebbe più volte contattato mostrandosi deciso a ottenere il pagamento dei lavori solo da lui in quanto primo committente, disinteressandosi del cambio di gestione.

Dopo diverse telefonate in cui la vittima avrebbe provato invano a indirizzare Mascali verso il nuovo e unico proprietario della pizzeria, alla fine di dicembre del 2021, avrebbe acconsentito a incontrarlo di persona per fornirgli tutte le spiegazioni. All’appuntamento, fissato da Mascali al chiosco di piazza Borgo, la vittima sarebbe stata attorniata dai tre. In particolare, Alecci sarebbe stato presentato dagli altri due come «Iddu (lui, ndr)» e come persona a cui «portare rispetto». Lui stesso avrebbe subito palesato esplicitamente la sua caratura criminale e il suo ruolo egemone nella zona di piazza Borgo a Catania. «Qua quando parlo io nessuno mi deve controbattere e poche chiacchiere perché qui comando io - avrebbe detto rivolgendosi alla vittima - Ci vogliono i soldi entro le cinque sennò saliamo in pizzeria e ti spacchiamo la testa. Noi conosciamo te per quei soldi e te la sbrighi tu. Diamo fuoco alla pizzeria. Trova i soldi sennò non sai come ti finisce». Gli arrestati sono stati associati presso locale casa circondariale.