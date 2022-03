Quattro giorni di provini , dedicati a tutti gli attori del territorio siciliano, sono in programma dal 22 al 25 marzo 2022 al teatro Stabile di Catania . Lo annuncia il nuovo direttore Luca De Fusco che, a poche settimane dalla sua nomina da parte del Cda, esprime in questo modo non solo l’intenzione di lavorare subito alle prossime produzioni dello Stabile, ma anche e soprattutto di cominciare a conoscere il territorio .

Non a caso, proprio negli stessi giorni, si terrà in sala Verga anche un incontro con gli spettatori, in particolare abbonati ed ex abbonati: l’appuntamento è già stato fissato per sabato 26 marzo 2022 alle 11.30 e sarà aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, per un confronto ampio e libero sulle aspettative del pubblico rispetto alla programmazione artistica.

«Desidero che il mio insediamento a Catania sia contrassegnato innanzitutto da questi due momenti, uno dedicato gli artisti e uno al pubblico, attraverso cui realizzare a tutti gli effetti il mio primo incontro con la realtà della città», conferma De Fusco. «Come nuovo direttore di questo teatro dalla lunga storia, è mia intenzione assicurare a tutti gli artisti del territorio l’opportunità di farsi conoscere in vista soprattutto delle nuove importanti produzioni che lo Stabile realizzerà già dal prossimo autunno. Per questo ho deciso di dedicare un momento specifico ai provini che - sottolinea - a prescindere dai singoli spettacoli, mi consentiranno di avere chiaro il profilo delle risorse artistiche presenti e impegnate sul territorio, creando in particolare un vero e proprio archivio degli attori catanesi da valorizzare anche nel percorso futuro».

Agli attori che desidereranno partecipare ai provini basterà inviare entro il 16 marzo 2022 all’indirizzo email ketti.acquaviva@ teatrostabilecatania.it il proprio curriculum con due foto in formato pdf: sulla base delle candidature che arriveranno sarà stilata l’agenda dei provini, che verranno effettuati su un testo in lingua scelto liberamente.

Altrettanto importante, dal punto di vista di De Fusco, sarà l’incontro con il pubblico: «Lavorerò con l’obiettivo di riportare il maggior numero di spettatori a Teatro. Voglio ascoltare il loro punto di vista e avviare un percorso per invertire la decadenza nel rapporto tra il nostro teatro e il pubblico. Per questo sarà tanto più importante lavorare a una programmazione artistica capace di tornare a coinvolgere anche coloro che non frequentano più le sale dello Stabile. Ascoltare direttamente il loro punto di vista sarà certamente utile in questa direzione».