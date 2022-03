« L'Etna ha un vasto patrimonio botanico, zoologico e botanico, con una biodiversità da proteggere . Perché non riservarle un giusto riconoscimento che salvaguarderebbe tutto il Parco? Le misure che esistono in questo momento sono insufficienti». In un momento storico in cui si torna a parlare di emergenza ambientale, Legambiente, nell'ambito di una campagna denominata Preziose per natura , propone una lista di 12 punti per raggiungere , secondo quanto stabilito dalla Comunità europea, la tutela del 20 per cento del territorio e del mare entro il 2030. Al nono posto di questo elenco, gli ambientalisti inseriscono la conversione dell'Etna da Parco regionale - com'è attualmente - a Parco nazionale .

«L'Etna ha un vasto patrimonio botanico, zoologico e botanico, con una biodiversità da proteggere. Perché non riservarle un giusto riconoscimento che salvaguarderebbe tutto il Parco? Le misure che esistono in questo momento sono insufficienti». In un momento storico in cui si torna a parlare di emergenza ambientale, Legambiente, nell'ambito di una campagna denominata Preziose per natura, propone una lista di 12 punti per raggiungere, secondo quanto stabilito dalla Comunità europea, la tutela del 20 per cento del territorio e del mare entro il 2030. Al nono posto di questo elenco, gli ambientalisti inseriscono la conversione dell'Etna da Parco regionale - com'è attualmente - a Parco nazionale.

Il passaggio, che Legambiente Sicilia auspica possa avvenire entro quest'anno, non andrebbe soltanto a sostituire gli aggettivi, ma potrebbe comportare dei vantaggi concreti a tutto l'ambiente naturalistico che abbraccia il vulcano. Questo è quanto sostiene Eliana Seminara, vicepresidente del circolo etneo di Legambiente. «La possibile trasformazione a Parco nazionale potrebbe rappresentare un'alternativa all'inerzia burocratica di questi anni: con la gestione regionale - spiega - il Parco non è mai decollato. Specie a causa dei fondi ridotti di cui dispone l'ente, i margini di manovra sono pochi e le misure messe in campo si sono rivelate insufficienti. Uscire fuori da una visione esclusivamente locale aiuterebbe tutto il territorio».

Il passaggio sotto la competenza nazionale, secondo l'attivista, darebbe un respiro più ampio a tutta l'Etna, con l'opportunità di una maggiore connessioni con le istituzioni di tutta la Penisola. «Pensiamo, per esempio, alla ricerca - aggiunge Seminara - Fare rete con gli altri Parchi e le Università d'Italia diventerebbe importante ai fini della tutela e promuoverebbe gli studi all'interno del Parco, esportando fuori dai nostri confini tutte le varie iniziative. Inoltre ci sarebbe un'attenzione ancora maggiore da parte delle autorità: potendo stilare un piano di tutela con gli enti nazionali, si potrà contare anche sulla collaborazione delle forze dell'ordine. Al momento - continua - non ci sono i guardia parco e, spesso, anche il controllo del territorio diventa difficile. In ultimo - sottolinea la vicepresidente - ne trarrebbe vantaggi anche il brand, che in ambito nazionale sarebbe ancora più spendibile».

Su una possibile competenza statale del Parco dell'Etna si esprime l'attuale presidente Carlo Caputo, che conferma quanto affermato da Seminara sull'aspetto economico, ma facendo notare che «un'eventuale competenza statale significherebbe avere più fondi, quindi più possibilità d'investimenti, ma - avverte Caputo - non risolverebbe il resto: i Parchi vanno prima di tutto ripensati con una riforma legislativa seria, accorpando le competenze che oggi questi enti non hanno. Penso, per esempio, alla raccolta dei rifiuti. Così come non si può fare un quadro d'offerta pubblicitario. Sono d'accordo a una competenza statale e, quindi, non più regionale, ma questo non risolverebbe i tanti problemi di questo tipo».

Il tavolo della discussione è aperto. Per lanciare l'idea al fine di raggiungere l'obiettivo il circolo etneo di Legambiente ha promosso già una raccolta firma sulla piattaforma Change.org con l'hashtag #NazionaleSenzaFiltri. A questa si aggiungono altre iniziative utili al confronto con associazioni ed esperti. «Siamo al primo step - conclude Seminara - Per il momento vogliamo che più persone prendano confidenza col tema, per questo abbiamo deciso di portarlo a conoscenza dell'opinione pubblica». Il primo evento in cui sarà trattato l'argomento è fissato per il prossimo 19 marzo al Centro servizi di Milo, dove si terrà un convegno per discutere sulle opportunità e sulle positive ricadute che questa trasformazione può comportare. All'incontro parteciperanno il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, Boris Behncke dell'Ingv di Catania,Pietro Minissale e Giorgio Sabella, docenti dell'Università di Catania. Dedicato alla promozione al possibile passaggio del Parco dell'Etna a ente nazionale sarà anche il flash mob a Piano fiera ad Adrano organizzato dal Circolo etneo e rivolto ad associazioni, volontari e appassionati del vulcano.