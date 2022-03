Un incidente stradale si è registrato questa mattina, poco dopo le 7.15 , lungo via Mediterraneo a Paternò, in pieno centro storico cittadino. Si tratta della strada che collega il quartiere Falconieri con quello di San Michele. Due i mezzi coinvolti un trattore gommato e una Mercedes Classe A . Trattore e autovettura transitavano su corsie opposte di marcia.

Un incidente stradale si è registrato questa mattina, poco dopo le 7.15, lungo via Mediterraneo a Paternò, in pieno centro storico cittadino. Si tratta della strada che collega il quartiere Falconieri con quello di San Michele. Due i mezzi coinvolti un trattore gommato e una Mercedes Classe A. Trattore e autovettura transitavano su corsie opposte di marcia.

Non è ancora chiara la dinamica, ancora in corso di accertamento, ma potrebbe trattarsi, da una primissima ricostruzione di un impatto frontale. Lo scontro è stato piuttosto violento con mezzi di carrozzeria e motore sparsi sull’asfalto. Immediati i soccorsi; sul posto personale medico del 118 che ha prestato in loco le prime cure ai conducenti dei due mezzi per poi essere trasferiti nel locale ospedale per le cure del caso.

Non si conoscono ancora le condizioni dei due feriti, ma non dovrebbero essere gravi. Per i rilievi una pattuglia del nucleo radiomobile della locale compagnia. La strada è chiusa al transito per consentire le necessarie operazioni di soccorso in massima sicurezza. Il traffico veicolare ha subito pesanti rallentamenti.