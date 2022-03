Un uomo di 39 anni è stato arrestato per furto aggravato la notte scorsa a Belpasso. A segnalare ai carabinieri la possibile presenza di un ladro è stato un professionista del posto, dopo che nel suo studio era scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Paternò che, dopo avere ricevuto il numero di targa dal professionista che nel frattempo era arrivato nel proprio studio notando un uomo uscire e partire a bordo di una Toyota Yaris, si sono messe sulle tracce del fuggitivo.

Il 39enne è stato inseguito e bloccato in via Vittorio Emanuele. Dagli accertamenti è emerso che in passato aveva compiuto furti nello stesso studio professionale. All'interno dell'abitacolo è stata trovata anche una telecamera portata via dall'ufficio. Il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo i domiciliari.