La Regione siciliana convocherà un tavolo di crisi per la vertenza in corso nel sito catanese della multinazionale americana del farmaco. A tenere banco sono i 130 esuberi annunciati dai vertici della società. Il tavolo per discutere sul futuro dei dipendenti e su un eventuale piano dell'azienda potrebbe essere fissato il prossimo 18 marzo con la presenza degli assessori Antonio Scavone e Mimmo Turano, componenti della giunta guidata da Nello Musumeci con la delega al Lavoro e all'Industria.