Mappare le diverse raccolta di beni in favore di chi si trova nei territori di guerra in Ucraina . È l'obiettivo del Centro di servizio per il volontariato etneo (Csve) , che invita gli enti del terzo settore a collaborare, mettendo in rete le informazioni sulle iniziative finora intraprese.

Mappare le diverse raccolta di beni in favore di chi si trova nei territori di guerra in Ucraina. È l'obiettivo del Centro di servizio per il volontariato etneo (Csve), che invita gli enti del terzo settore a collaborare, mettendo in rete le informazioni sulle iniziative finora intraprese.

«Potranno essere segnalate - si legge in una nota del Csve - le attività in corso, la propria disponibilità a partecipare e le opportunità presenti sul territorio. I dati verranno raccolti ed eventualmente trasmessi alle istituzioni interessate». Gli enti interessati possono contribuire compilando questo form. «Seguiremo e rilanceremo su questa pagina e su tutti i canali del Centro di servizio per il volontariato etneo le iniziative. La solidarietà passa anche per una buona organizzazione», conclude la nota.