Via Plebiscito tra folclore e nessun rispetto delle regole. È stata sospesa l'attività dell'esercizio commerciale al civico 857. La Trattoria N'Ta Za' Carmela, identificata come attività di preparazione di cibi d'asporto e di proprietà di Carmela Equinozio, è stata multata dalla polizia municipale il 26 agosto del 2021 perché «si attivava davanti la propria attività ad accendere un fuoco in luogo pubblico», si legge nel verbale, e «perché occupava 20 metri quadri di suolo pubblico senza essere in possesso di alcuna concessione», in violazione del Codice della strada e dell'ordinanza sindacale del 19 maggio 2017.

Per questi motivi gli agenti hanno sequestrato sei tavoli e 16 sedie in plastica di colore bianco e il braciere in ferro. Quanto sequestrato è stato affidato in custodia alla depositeria comunale di via Ungaretti. La sanzione prevede la sospensione dell'attività per un periodo minimo di cinque giorni. Allo scadere, qualunque altra violazione in recidiva, verrà sanzionata con almeno dieci giorni di sospensione dell'attività.