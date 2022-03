Avrebbero usato come merce di scambio la propria figlia 14enne con un amico di famiglia con il quale la ragazzina era costretta a convivere e ad avere rapporti in cambio di cibo e soldi. La storia emersa dalle intercettazioni della Direzione distrettuale antimafia della procura di Catania che ha portato all'arresto, da parte dei carabinieri, dei due genitori e dell'uomo, che era il padrino di cresima della minorenne. Nei confronti dei tre indagati, che vivono in provincia, militari dell'Arma del comando provinciale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che ipotizza i reati aggravati di concorso in riduzione in schiavitù, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale, sequestro di persona, cessione di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi clandestine, ricettazione e minaccia a pubblico ufficiale.