Nel pomeriggio di ieri la polizia, a Catania, ha arrestato un uomo resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti . Intorno alle 16.30 un equipaggio, impegnato nell’ordinario servizio di controllo del territorio in zona via Fossa della Creta , notava un uomo uscire da un garage condominiale il quale, alla vista dei poliziotti, palesava un evidente stato di nervosismo, tentando immediatamente di rientrare all’interno del portone , probabilmente al fine di evitare un eventuale controllo.

Nel pomeriggio di ieri la polizia, a Catania, ha arrestato un uomo resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle 16.30 un equipaggio, impegnato nell’ordinario servizio di controllo del territorio in zona via Fossa della Creta, notava un uomo uscire da un garage condominiale il quale, alla vista dei poliziotti, palesava un evidente stato di nervosismo, tentando immediatamente di rientrare all’interno del portone, probabilmente al fine di evitare un eventuale controllo.

Insospettiti, gli operatori procedevano a fermare e controllare il soggetto, identificato in un catanese di 46 anni, con precedenti per reati in materia di stupefacenti. La successiva perquisizione effettuata presso l’appartamento del fermato dava esito negativo, mentre il controllo del garage di pertinenza dell’immobile, effettuato con l’ausilio delle unità cinofile ha permesso di rinvenire all’interno dell’abitacolo di un’autovettura in uso all’arrestato, una ingente quantità di droga, prontamente sequestrata.

Nello specifico, venivano rinvenute circa 500 pasticche di ecstasy, con inciso un logo a forma di teschio, suddivise in buste da 50 pezzi, già pronte per essere smerciate; circa 20 grammi di cocaina, già suddivisa in involucri di vario peso e circa 30 grammi di marijuana. Venivano rinvenuti, inoltre, due bilancini di precisione per la pesatura della sostanza e oggetti idonei al confezionamento.