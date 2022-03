Distanze calcolate male e mezzo incastrato all'ingresso del sottopassaggio. È accaduto questa mattina in contrada Pigno, lungo via Angelo Aiello, nei pressi del centro commerciale Porte di Catania. Coinvolto un mezzo meccanico, che procedeva lungo l'arteria in direzione del blocco Torre Allegra della zona industriale etnea. Come riportato da LiveSicilia il conducente ha subito solo delle lievi ferite.