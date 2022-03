Anche Belpasso si aggiunge alla lista dei Comuni che in questi giorni stanno cercando di dare il proprio contributo a favore delle vittime dell'emergenza umanitaria scaturita dall'invasione dell' Ucraina da parte della Russia . «Le immagini di questa assurda guerra sono purtroppo sotto gli occhi di tutti - dichiara il sindaco Daniele Motta - ma l’indignazione che tutti noi proviamo, almeno per gli organi competenti, si deve tradurre in immediata risposta organizzativa con interlocuzioni ufficiali continue e precise azioni di coordinamento». L'ente locale ha aperto un'interlocuzione con la prefettura di Catania e sta collaborando con associazioni, volontari e quanti possano contribuire al sostegno.

«Con l’obiettivo di razionalizzare gli aiuti solidali e monitorare il flusso di profughi - si legge in una nota del Comune - chiediamo ai cittadini belpassesi, a partire da lunedì 14 marzo, di comunicarci, mediante i contatti 095/7051213 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; il giovedì in aggiunta dalle 16 alle 18) e mail: sindaco@comune.belpasso.ct.it, se si sta ospitando in casa propria uno o più cittadini ucraini (indicare le principali generalità); fornire l'eventuale disponibilità all'accoglienza e al sostegno di uno o più cittadini ucraini nelle proprie case; segnalare profughi ucraini in arrivo sul territorio di Belpasso al solo scopo di aiutarli e sostenerli».

Le informazioni saranno raccolte dal Comune e inviate alla prefettura di Catania e serviranno anche per approntare interventi di tipo sanitario, come tamponi, vaccini e cure mediche, ma anche di tipo scolastico. Da Belpasso, inoltre, partirà un camion con nove quintali di prodotti tra cibo, medicini e beni di prima necessità. Un altro partirà a seguire. «Rinnovo il mio più sentito ringraziamento ai miei concittadini - commenta il primo cittadino - che, nonostante le continue emergenze, si dimostrano sempre pronti e reattivi nell’aiutare chi ha più bisogno. E come non ringraziare coloro i quali ci sono altresì sempre, i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile e la Misericordia di Belpasso; uomini e donne speciali dei veri e propri angeli custodi della nostra comunità».

Chi è interessato a fare donazioni, può recarsi nel centro Com di via Carmelo Magrì, il martedì e il govedì dalle 15 alle 19. Nei supermercati del territorio di Belpasso si trovano anche i carelli solidali, dove poter lasciare beni di prima necessità come medicinali (tachipirina, antidolorifici, disinfettanti, antinfiammatori, antibiotici, garze, bende, cerotti), prodotti per l'igiene (pannolini, assorbenti, carta igienica, salviette umidificate, dentifrici, spazzolini) e cibo in scatola e secco (pasta, riso, legumi, biscotti, marmellate, latte ecc.)