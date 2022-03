Appuntamento a sabato 2 luglio con il Catania Pride 2022. Il comitato organizzativo della manifestazione ha ufficializzato la data che si allinea all'Onda pride nazionale. I dettagli dell'iniziativa sono in corso di definizione ma «con l’annuncio della data - spiegano gli organizzatori - si vuole porre la prima pietra nell’opera di costruzione di una delle manifestazioni più importanti e sentite non soltanto dalla comunità Lgbt+, ma anche da tutta la cittadinanza».