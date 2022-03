Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi . Queste le accuse a carico di un 34enne di Castel di Iudica , in provincia di Catania, dopo le perquisizioni svolte dai carabinieri su tutto il territorio. L'intervento si è svolto nella frazione di Cinquegrani, dove i militari, dopo aver rinvenuto 9 grammi di marijuana nel cruscotto dell'auto, hanno esteso i controlli anche in un terreno, sempre di proprietà dell'uomo. Qui, all'interno di un ovile adibito al ricovero del bestiame, all'interno di un sacco di raffia, è stato trovato un fucile artigianale composto da canna in ferro calibro 12 con relativo calciolo in legno e meccanismi di scatto, con cartuccia incamerata già esplosa nonché 35 cartucce calibro 12.

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Queste le accuse a carico di un 34enne di Castel di Iudica, in provincia di Catania, dopo le perquisizioni svolte dai carabinieri su tutto il territorio. L'intervento si è svolto nella frazione di Cinquegrani, dove i militari, dopo aver rinvenuto 9 grammi di marijuana nel cruscotto dell'auto, hanno esteso i controlli anche in un terreno, sempre di proprietà dell'uomo. Qui, all'interno di un ovile adibito al ricovero del bestiame, all'interno di un sacco di raffia, è stato trovato un fucile artigianale composto da canna in ferro calibro 12 con relativo calciolo in legno e meccanismi di scatto, con cartuccia incamerata già esplosa nonché 35 cartucce calibro 12.

All’interno dello stesso locale, in un armadio in legno, è stata inoltre scoperta altra marijuana occultata in 12 distinte buste in cellophane trasparente del peso complessivo di 1,154 chilogrammi, mentre, all’interno di un altro armadietto i militari hanno trovato due buste contenti sempre marijuana del peso complessivo di 92 grammi e un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Il 34enne è stato portato in carcere. Il gip del tribunale di Caltagirone ha convalidato l’arresto su richiesta della locale Procura.