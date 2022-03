La seconda vittoria consecutiva e la salvezza sul campo che si avvicina, spianando la strada una volta di più alla speranza che ciò possa accadere ancor prima al di fuori del rettangolo di gioco. Successo determinante nel pomeriggio per il Catania sul campo della Vibonese, battuta 2-1 al Luigi Razza al termine di una partita nervosa e tutt’altro che scontata. Croce e delizia del match è stato certamente Leon Sipos , prima a segno dopo soli due minuti e poi ingenuo a farsi cacciare dall’arbitro per un fallo a palla lontana a una manciata di secondi dallo scoccare dell’ora di gioco.

Da incorniciare il goal di Kevin Biondi, bravo (come otto giorni prima contro il Monterosi) a piombare a rimorchio sul pallone in arrivo dalla sinistra e a metterlo alle spalle del portiere della Vibonese. Inutile la rete segnata per i padroni di casa al 93’ da Marhous, a un paio di minuti da quel fischio finale che ha regalato ai 248 tifosi rossazzurri accorsi sugli spalti la gioia di altri tre punti fondamentali per la squadra di Baldini, salita adesso a quota 39 e con la consapevolezza che senza la pesante penalizzazione in classifica sarebbe abbondantemente dentro i playoff.

La priorità resta però sempre la permanenza nella categoria, legata inevitabilmente all’ennesimo appuntamento societario fissato con il tribunale, che attenderà fino alle ore 14,00 di martedì 15 marzo le manifestazioni d’interesse per il ramo d’azienda sportivo del club etneo. Meno di quarantotto ore a disposizione quindi per capire se Benedetto Mancini integrerà la caparra versata a inizio settimana, per dare ulteriore credibilità alla proposta d’acquisto irrevocabile inoltrata ai curatori fallimentari della società rossazzurra, e scoprire se oltre a lui ci saranno quei potenziali acquirenti che darebbero vita a una gara competitiva nei giorni immediatamente successivi.

Tutto alla vigilia del nuovo appuntamento di campionato al Massimino, in programma mercoledì 16 alle 21,00 contro il Campobasso, in una serata in cui forse il futuro del Catania sarà finalmente più chiaro.