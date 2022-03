Quattro pistole , di cui tre con la matricola abrasa e una risultata oltre dieci anni fa a Riposto, sono state trovate ad Aci Catena , all'interno di un cantiere da tempo fermo in via Vittorio Emanuele. La scoperta è stata fatta dai carabinieri, dopo la segnalazione di un cittadino. Sequestrati anche quattro caricatori e diverse munizioni calibro 7,65. Le armi sequestrate sono una S mith&Wesson a tamburo calibro 32 , una Browning calibro 7,65 ; dello stesso calibro le due Beretta trovate .

Quattro pistole, di cui tre con la matricola abrasa e una risultata oltre dieci anni fa a Riposto, sono state trovate ad Aci Catena, all'interno di un cantiere da tempo fermo in via Vittorio Emanuele. La scoperta è stata fatta dai carabinieri, dopo la segnalazione di un cittadino. Sequestrati anche quattro caricatori e diverse munizioni calibro 7,65. Le armi sequestrate sono una Smith&Wesson a tamburo calibro 32, una Browning calibro 7,65; dello stesso calibro le due Beretta trovate.

All'interno dello stesso cantiere sono stati recuperati quattro passamontagna, tre paia di guanti, due chili di marijuana, quasi mezzo chilo di cocaina e oltre mezzo chilo di una sostanza utilizzata per tagliare la cocaina. Le armi saranno inviate al Ris di Messina per capire se sono state utilizzate per commettere reati.