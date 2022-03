Quattro donne sono state denunciate dai carabinieri della stazione di piazza Dante e dal Nucleo ispettorato del lavoro per avere percepito il reddito di cittadinanza senza averne i titoli. Sono accusate di avere utilizzato dichiarazioni mendaci per ottenere il sussidio dello Stato.

Quattro donne sono state denunciate dai carabinieri della stazione di piazza Dante e dal Nucleo ispettorato del lavoro per avere percepito il reddito di cittadinanza senza averne i titoli. Sono accusate di avere utilizzato dichiarazioni mendaci per ottenere il sussidio dello Stato.

Nello specifico, i carabinieri hanno contestato la mancata ammissione della convivenza con familiari detenuti in carcere o ai domiciliari. Una donna, invece, aveva omesso di dichiarare l'attività lavorativa della figlia. La scoperta è stata segnalata all'Inps a cui spetterà attivare le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.