Lungo la strada statale 4/II che collega Santa Maria di Licodia e Belpasso, quattro persone con il volto coperto, intorno alle 4.45 a bordo di una Fiat Multipla, hanno prima usato un flex per tentare di aprire la colonnina del self-service dei soldi del carburante. Non riuscendo in questo modo, i quattro hanno usato l'auto come ariete.