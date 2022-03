È di cinque feriti il bilancio di un incidente stradale registratosi nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16.30, a Paternò lungo la strada provinciale 58 non lontano dall’isola ecologica. A scontrarsi per cause incorso di accertamento un'Alfa Romeo 159 con all’interno una famiglia e una Jeep in cui viaggiava una coppia di Ramacca. L’impatto è stato piuttosto violento.