Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa l'accusa rivolta dagli agenti del commissariato di Adrano a una 59enne di Santa Maria di Licodia. La donna è stata arrestata, perché ritenuta avere realizzato un'attività di cessione di cocaina nella propria abitazione.

I poliziotti hanno appurato come l'appartamento fosse interessato da un costante via vai di clienti e così, fingendosi clienti, hanno avuto la conferma. La 59enne, infatti, ha comunicato loro il prezzo della singola dose, fissato in 40 euro. Nel corso della perqusizioni sono state trovate 15 dosi e una somma di 170 euro ritenuta provento dell'attività illegale.

Su disposizione dell'autorità giudiziaria la donna, che verrà processata con rito direttissimo, è stata collocata ai domiciliari.