Un 42enne catanese è stato arrestato in via Acquicella Porto, martedì notte, con l'accusa di furto aggravato. A notarlo sono stati gli agenti della squadra Volanti che hanno individuato due auto sospette che procedevano a rilento, con una che spingeva l'altra.

I conducenti della vettura che stava dietro, alla vista dei poliziotti, ha fatto inversione di marcia ed è fuggita. Le due persone che si trovavano in quella davanti hanno tentato invece la fuga a piedi. Uno di loro è stato bloccato. All'interno dell'abitacolo è stato trovato un grande quantitativo di agrumi, da poco strappati dagli alberi, oltre che arnesi come torce e pinze.

Dopo essere stato condotto in questura, il pubblico ministero ha disposto per il 42enne i domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.