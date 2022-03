Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale , un 30enne che lunedì scorso è stato arrestato dalla polizia in via Acicastello, a Catania. L'uomo, originario della Romania, aveva da poco aggredito la compagna quando gli agenti sono arrivati sul posto. A soccorrere la donna sono stati anche i paramedici.

Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, un 30enne che lunedì scorso è stato arrestato dalla polizia in via Acicastello, a Catania. L'uomo, originario della Romania, aveva da poco aggredito la compagna quando gli agenti sono arrivati sul posto. A soccorrere la donna sono stati anche i paramedici.

Alla vista delle forze dell'ordine, il 30enne ha inveito contro di loro, minacciandoli. Quando i poliziotti gli hanno chiesto i documenti, l'uomo è andato in escandescenza e li ha aggrediti. Un agente ha riportato lesioni guaribili in dieci giorni. I sanitari, nel frattempo, hanno deciso di portare in ospedale la donna, per le necessarie cure dopo avere riscontrato contusioni ed escoriazioni in tutto il corpo. L'uomo avrebbe anche tentato di strangolarla. La vittima, che ha sporto denuncia, ha raccontato che dall'inizio del rapporto, circa tre anni fa, il compagno è stato aggressivo anche a causa dell'abuso di alcol.

Dagli accertamenti è emerso che il 30enne era stato già denunciato e per questo era stato destinatario del provvedimento di ammonimento per atti di violenza domestica. Adesso è arrivato l'arresto.