Decò a Casa , la piattaforma e-commerce di spesa a domicilio del Gruppo Arena amplia la sua flotta mettendo a disposizione per tutto il territorio di Catania e hinterland quattro veicoli 100 per cento elettrici . Un’iniziativa dall’anima sostenibile che nasce da un accordo siglato con Foodys, fra i più grandi player del food delivery italiano, con l'obiettivo di offrire un servizio di consegna innovativo, rapido e a zero emissioni.

«Questa iniziativa - dichiara Francesco Anfus, direttore Marketing e Innovazione di Gruppo Arena - vuole sottolineare come sia centrale il tema della sostenibilità per il Gruppo. Il nostro impegno è programmare percorsi di sviluppo sempre più sostenibili e iniziative che riducano l’impatto ambientale. In Sicilia siamo i primi a consegnare la spesa a zero emissioni ed è nei nostri piani estendere la mobilità green su più orizzonti. In pochissimo tempo, la nostra piattaforma Decò a Casa è diventata il servizio di spesa a domicilio più utilizzato in Sicilia e con l’introduzione della nuova flotta 100 per cento elettrica la più innovativa in tutto il territorio regionale. A dare forza al nostro progetto è la partnership con Foodys che ci permetterà di offrire un servizio ancora più rapido, efficace e ottimizzato».

«Siamo molto orgogliosi di rendere pubblica la nostra partnership in esclusiva con il Gruppo Arena - aggiunge Guido Consoli, Coo del gruppo MVND Holding di cui fa parte Foodys.it, azienda leader nel settore foodtech italiano. – La Spesa sostenibile Decò è un progetto che abbiamo abbracciato con grande entusiasmo fin dall’inizio della pandemia, perché in linea con la nostra mission aziendale. Da sempre scommettiamo sull’ottimizzazione della gestione logistica, attraverso soluzioni all’avanguardia, puntando all’utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili. La soluzione a zero emissioni con veicoli elettrici è il focus principale su cui abbiamo lavorato in partnership con il Gruppo Arena inserendola tra le priorità del nostro piano sviluppo. Ci occuperemo delle consegne Decò facendoci promotori attivi della nuova frontiera a zero emissioni».

«La sostenibilità - conclude Giovanni Arena, direttore generale di Gruppo Arena - è un valore che fa parte dell’identità del nostro Gruppo. Abbiamo in atto una strategia green legata al nostro impegno ambientale, in grado di monitorare i consumi energetici, con l’obiettivo di ridurre le emissioni, i consumi energetici e i costi, sostenendo le best practices nella gestione dell’energia. A breve la nostra flotta totalmente elettrica sarà arricchita da altri 12 mezzi green che percorreranno, a zero emissioni, le strade delle principali città metropolitane siciliane, al servizio dei consumatori».

Il Gruppo Arena, oltre ad aver attivato e allargato il servizio su moltissimi centri siciliani, raggiungendo tutte le maggiori città della regione e toccando la copertura di più di 40 comuni, è in fase di lancio del servizio Decò Drive che consente ai clienti di ordinare la spesa online e ritirarla comodamente dall’auto, con l’integrazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche, in maniera totalmente gratuita per i clienti.