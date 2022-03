Vestito da donna , insieme a un complice, avrebbe rapinato una gioielleria di viale Mario Rapisardi a Catania. È finito in carcere il 35enne catanese che intorno alle 16.30 del 9 febbraio, sarebbe entrato insieme a un altro uomo, come fossero normali clienti , all'interno dell'attività commerciale con il volto parzialmente coperto dalla mascherina chirurgica .

Una commessa, in quel momento impegnata con una cliente in compagnia della figlia minorenne, si sarebbe avvicinata ai due per effettuare il consueto controllo del green pass. All’improvviso, il 35enne vestito da donna avrebbe cominciato a colpirla mentre il suo complice avrebbe estratto un taser dalla tasca del giubbotto picchiando anche l’altro commesso. Entrambi i dipendenti avrebbero supplicato i due di prendere ciò che volevano senza fare del male alle persone. Ciononostante, i due rapinatori avrebbero continuato a picchiarli fino all'arrivo del titolare che si trovava nel laboratorio al piano superiore. Messe al sicuro la cliente e la figlia, il proprietario avrebbe cercato di opporsi ai due che però lo avrebbero colpito con una spranga di ferro procurandogli una frattura al braccio giudicata guaribile in 30 giorni.

I due, dopo avere preso un contenitore con dentro quasi 18mila euro di gioielli, sono fuggiti prendendo in ostaggio il commesso. Afferrato per il collo, il dipendente è stato rilasciato solo fuori dalla gioielleria. Tutti e due sarebbero poi saliti a bordo di uno scooter guidato da un terzo complice che li aspettava davanti all’esercizio commerciale. Fondamentale per le indagini è stata l'analisi delle telecamere di videosorveglianza della gioielleria e di altri esercizi commerciali della zona. Le ricerche degli altri due complici sono ancora in corso, mentre l’arrestato è stato portato al carcere di piazza Lanza a Catania.