La giornata odierna è indicata tra quelle che entreranno di diritto nella storia del Calcio Catania per il passaggio del ramo d’azienda sportivo del club etneo nelle mani di Benedetto Mancini, in coincidenza con la fine dell’esercizio provvisorio della società rossazzurra prevista proprio per oggi. A scuotere l’ambiente, all’indomani del pareggio per 1-1 conquistato ieri sera contro il Campobasso allo stadio Angelo Massimino, è arrivato però il comunicato del direttore dell’area sportiva rossazzurra, Maurizio Pellegrino, che ha annunciato le dimissioni, sottolineando che «il senso di responsabilità ha prevalso su tutto, anche sulle opportunità. L’obiettivo della salvezza è ormai vicino – aggiunge Pellegrino nella sua nota – sono sereno».

Una decisione forse ipotizzabile, ma non così presto, considerando che mancano ancora sette giornate alla fine del campionato e che ieri l'imprenditore romano Mancini aveva preannunciato in conferenza stampa di avere detto proprio a Pellegrino che non avrebbe accettato le sue dimissioni, ma lo avrebbe voluto al fianco di quel Giorgio Perinetti che attende in città già nei prossimi giorni, subito dopo il rogito notarile che sancirà ufficialmente il passaggio dell’asset sportivo della società rossazzurra alla Fc Catania 1946 srl.

Non sembra pensarla così lo stesso Pellegrino, leggendo tra le righe il suo comunicato, nel quale conclude che presto incontrerà Mancini «per approfondire e definire il passaggio di consegne alle nuove professionalità che sono state già annunciate. Il Calcio Catania rimane nel mio cuore».