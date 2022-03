Denunciato un 29enne di Misterbianco è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di animali che appartengono a specie protette e in via di estizione. I militari hanno trovato nell'abitazione di alcuni familiari del giovane dieci tartarughe Testudo Hermanni , nel territorio di San Pietro Clarenza. Gli esemplari sono di diverse dimensioni.

In un primo tempo, il 29enne ha detto di essere in possesso della documentazione che avrebbe comprovato la regolare detenzione. Tuttavia, una volta invitato a portarla in caserma, l'uomo ha ammesso di non avere nulla. Gli animali sono stati affidati all'Enpa di Catania.