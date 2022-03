La stagione della Brigata d’Arte Sicilia Teatro continua sotto il segno dell’Operetta. Il pubblico della storica compagnia di Belpasso, dopo aver assistito in anteprima alla rappresentazione di Cavalleria Rusticana e Pagliacci al teatro Massimo Bellini durante il tanto atteso Appuntamento con l’opera lirica, tornerà ancora una volta a Catania, questa volta al Metropolitan, per il Gran Galà dell’Operetta. Strass, papillons… e champagne! Domenica 27 marzo, alle 18, protagonista del palcoscenico della famosa sala di via Sant’Euplio sarà Umberto Scida che, in compagnia di uno straordinario cast composto da 25 tra attori, cantanti e ballerini, farà riassaporare le frizzanti atmosfere della belle epoque attraverso le arie più celebri delle operette più note.

«Questo è quello che io definisco uno spettacolo meraviglioso - ha dichiarato Umberto Scida, che ne cura anche la regia, intervenuto sulle frequenze di radio Fantastica del Gruppo Rmb - L’idea di legare con un unico filo conduttore tutte le operette più conosciute mi è venuta in mente oltre 20 anni fa. Da allora l’ho messa in scena in molti teatri italiani ed esteri e ha avuto sempre molto successo. Il segreto - ha continuato Scida - sta nel fatto che si crea un contatto diretto tra chi è sul palco e chi segue in sala, e questa è la cosa più bella per un attore».

Umberto Scida, la soubrette Federica Neglia, la soprano Piera Grifasi e il tenore Leonardo Alaimo si avvicenderanno sul palco e vestiranno i panni dei protagonisti di Cin Ci La, La Scugnizza, La Duchessa del Bal Tabarin, La Principessa della Czarda, Il Paese del sorriso, Il Paese dei campanelli, Al Cavallino bianco e de La Vedova allegra. Un appuntamento imperdibile anche per chi è poco avvezzo a questa forma di spettacolo che, grazie ai diversi numeri musicali previsti e alla vivacità delle melodie, non può che trasportarci in un’epoca in pieno fermento dove il brio e la spensieratezza la facevano da padroni. Il tutto sarà impreziosito dall'Orchestra Les Folies diretta dal maestro Diego Cristofaro, dal corpo di ballo Papillons con le coreografie della maestra Emanuela Mastandrea e dal coro Belle Epoque diretto dal maestro Domenico Longo. «Il Metropolitan di Catania è un teatro al quale sono molto legato – ha concluso Scida - perché è stato il primo dove ho lavorato come professionista all’inizio della mia carriera, nel lontano 1997. Sarà un ritorno in grande stile».

Con lo spettacolo Gran Galà dell’Operetta. Strass, papillons… e champagne!, la Brigata d’Arte si appresta a completare il recupero degli spettacoli della stagione 2020 interrotta a causa della pandemia. «Abbiamo solo uno spettacolo da far recuperare ai nostri abbonati - ha dichiarato il presidente Ottavio Sangani - Ringrazio il nostro affezionato pubblico che ci ha aspettati pazientemente tutti questi mesi, a testimonianza che la cultura, l’arte e il teatro rappresentano dei beni imprescindibili per ognuno di noi. Non credevamo di riuscire nell’impresa e invece, nonostante le mille difficoltà, ce l’abbiamo fatta e per questo vogliamo rivolgere un particolare ringraziamento al Sovrintendente del prestigioso ente lirico catanese, il maestro Giovanni Cultrera. Ritorniamo per questo penultimo appuntamento - continua - al Metropolitan di Catania con uno spettacolo leggero che speriamo possa far passare delle ore liete agli spettatori, nonostante i tragici momenti che stiamo attraversando. Speriamo - ha concluso Sangani - di poter tornare a maggio, per l’ultimo appuntamento in programma, nel nostro amato teatro Nino Martoglio di Belpasso, sede stabile dei nostri spettacoli da oltre 30 anni. Attendiamo la fine dei lavori di ristrutturazione promessi e tanto attesi».