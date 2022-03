«Combattere i poveri e combattere la povertà sono due cose diverse e l'azione in questione è qualcosa di inqualificabile perché addossa ancora una volta le responsabilità sugli ultimi». A scriverlo è SImone Dei Pier i , direttore del noto evento letterario Catania Book Festival che, sulla propria pagina Facebook ha commentato l'azione portata avanti nella prima mattinata di ieri , quando, alla presenza della polizia municipale e dell'assessore all'Ecologia Andrea Barresi , sono stati rimossi materassi, coperte e pezzi di cartoni di proprietà dei senzatetto di piazza della Repubblica.

«Sono stati raccolti cartoni, coperte e i pochi averi dei senzatetto di corso Sicilia e gettati senza preavviso», scrive Dei Pieri, che si smarca dall'azione compiuta dall'amministrazione annunciando un chiaro segnale contro questa iniziativa. «Dal canto nostro - afferma - vista la superficialità con cui si affrontano questioni importanti per la città e per dare un segnale che riteniamo doveroso, rimuoveremo immediatamente il patrocinio del Comune di Catania dai manifesti e da tutto il materiale pubblicitario del Catania Book Festival fino a quando non verrà aperto un tavolo di proposta a riguardo».

L'organizzatore della kermesse letteraria, esprimendo il proprio dissenso di fronte a quanto successo ieri, chiede dunque un tavolo di confronto con l'amministrazione con eventuali proposte o interventi a favore di chi ha bisogno di sostegno e aiuto. L'azione di sgombero attuata dall'amministrazione non è il primo intervento di questo genere pensato in questi ultimi anni. Nel 2018 il primo cittadino Salvo Pogliese (adesso sospeso, ndr) aveva firmato l'ordinanza anti-bivacco contro i giacigli dei clochard presenti nella città etnea. Abitazioni di fortuna dei senzatetto che l'allora assessore all'Ecologia Fabio Cantarella definì villette di cartone.