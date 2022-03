Incendio nel primo pomeriggio di oggi ad Adrano, in via IV Novembre. A prendere fuoco, poco prima delle ore 13, il tetto di una abitazione a tre livelli. L'incendio si è sviluppato nella zona del tetto dove si trova la canna fumaria: dietro il rogo ci sarebbe il malfunzionamento di quest'ultima. In quel momento dentro l'immobile si trovava la proprietaria che, accortasi dell'incendio, ha tentato di spegnerlo. Momenti concitati in cui la donna sarebbe scivolata ferendosi a una gamba.