Il conducente di un autocarro che trasportava un ingente quantitativo di materiale termoplastico, è stato denunciato da agenti e ispettori della polizia municipale. All'uomo, che è stato intercettato dai vigili urbani in viale Moncada nel quartiere Librino di Catania, viene contestato il reato di traffico illecito di rifiuti.

L'uomo infatti è stato sorpreso dagli operatori del reparto polizia ambientale, mentre buttava illecitamente nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani il materiale di risulta contenuto in 35 sacchi, proveniente da demolizione edile che per legge va invece conferito in discariche autorizzate. Il camion con il carico di rifiuti speciali è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.