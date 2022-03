Nelle ultime ore si sono registrati diversi incidenti stradali sulle principali arterie urbane ex extraurbane del territorio etneo. Due si sono veificati questa mattina. Il primo è avvenuto poco prima delle 12.30 lungo la tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo per Canalicchio lungo la careggiata che va per i caselli dell'autostrada A18 verso: il conducente di una Renault, per cause forse connesse alla pioggia battente, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il muretto che costeggia la strada . Immediati i soccorsi: sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto per i rilievi la Polstrada etnea e personale dell'Anas.

Nelle ultime ore si sono registrati diversi incidenti stradali sulle principali arterie urbane ex extraurbane del territorio etneo. Due si sono veificati questa mattina. Il primo è avvenuto poco prima delle 12.30 lungo la tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo per Canalicchio lungo la careggiata che va per i caselli dell'autostrada A18 verso: il conducente di una Renault, per cause forse connesse alla pioggia battente, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il muretto che costeggia la strada. Immediati i soccorsi: sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto per i rilievi la Polstrada etnea e personale dell'Anas.

L'altro incidente, poco dopo le 13, a Paternò all'altezza dell'intersezione tra via Machiavelli e via Foscolo. Si sono scontrate una Fiat 500X, condotta da un 22enne di Paternò, e una Peugeot con alla guida una donna di 40 anni. Ad avere la peggio quest’ultima, trasportata dal personale medico del 118 all’ospedale cittadino. Non si conoscono ancora le sue condizioni di salute. Sul posto, per i rilievi, i vigili urbani. Sempre a Paternò, un altro incidente si è verificato la notte scorsa: intorno alle 3.30, nei pressi della rotatoria tra via Vittorio Emanuele e corso Italia, il conducente di una Fiat 500 ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere. Il guidatore è stato trasportato al pronto soccorso del locale nosocomio; sul posto uomini del 115 che hanno messo in sicurezza il mezzo.