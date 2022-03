Incidente stradale all’alba di oggi sulla strada statale 288 Ramacca-Aidone, all’altezza del bivio Iannarello. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro su cui sono a lavoro i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia. Da una prima ricostruzione sembra che si sia trattato di un incidente autonomo registratosi poco dopo le ore 4.30.

Il conducente di una Fiat Stilo, un uomo di 35 anni probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo uscendo dalla sede stradale e finendo in un terrapieno che costeggia la statale. Immediati i soccorsi, sul posto uomini del 115 del distaccamento di Palagonia intervenuti per estrarre dall’abitacolo la persona rimasta incastrata tra le lamiere. Completata l'operazione la persona rimasta ferita è stata consegnata ai medici del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale San Marco di Catania. Non si conoscono ancora le sue condizioni di salute ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Le operazioni di soccorso si sono concluse poco prima delle 7.