La guardia di finanza di Catania ha confiscato beni per un valore complessivo di cinque milioni di euro ad Antonio Tomaselli di 56 anni, meglio noto come Penna bianca per il colore dei capelli, ritenuto dagli investigatori responsabile operativo del clan mafioso Santapaola Ercolano, attualmente detenuto al regime del 41 bis. I provvedimenti sono stati notificati dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Catania alla Conti calcestruzzi srl, società con sede a Misterbianco specializzata nell'attività di fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia e a una seconda società, con sede a Catania, accanto alla Villa Bellini, che gestisce un'attività di autorimesse e garage.