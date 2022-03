Sequestro di merce ieri mattina al mercatino delle pulci di via Amerigo Vespucci. La polizia municipale , impegnata in controlli in materia di abusivismo commerciale e tutela della salute degli acquirenti, hanno trovato alimenti e prodotti per la persona esposto in vendita da operatori che, alla vista degli agenti, sono fuggiti.

Sequestro di merce ieri mattina al mercatino delle pulci di via Amerigo Vespucci. La polizia municipale, impegnata in controlli in materia di abusivismo commerciale e tutela della salute degli acquirenti, hanno trovato alimenti e prodotti per la persona esposto in vendita da operatori che, alla vista degli agenti, sono fuggiti.

I vigili hanno recuperato un po' di tutto: formaggi, salumi, tonno, carne in scatola, oltre un centinaio di cioccolata, ma anche saponi, dentifrici e altri prodotti. Tutta la merce è risultata non tracciabile. Dopo essere stata controllata, le autorità hanno deciso per la distruzione degli alimenti, mentre tutto il resto è stato devoluto in beneficenza alla Caritas diocesana di via Vittorio Emanuele.