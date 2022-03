Incidente sull' autostrada Messina-Catania , in direzione del capoluogo etneo. A causa della grandine un tamponamento a catena ha interessato almeno otto mezzi. Nell'impatto sono rimaste ferite oltre una decina di persone Sul posto due ambulanze , con a bordo il personale che si è preso carico di conducenti e passeggeri .

Almeno due feriti sarebbero stati portati in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania; gli altri verranno smistati in altri nosocomi dell'hinterland. Alcuni mezzi sono finiti oltre il guard rail che separa le due carreggiate dell'autostrada. L'incidente ha portato alla formazione di una coda di un chilometro.