Dieci nuclei familiari, per un totale di 24 persone, provenienti dall'Ucraina sono arrivati oggi pomeriggio all'aeroporto di Catania a bordo di un pullman. Secondo gli indirizzi programmati dal ministero dell'Interno, sono stati accolti dalla Croce Rossa insieme all'assessorato ai Servizi sociali del Comune e alla prefettura.

Dopo lo screening anti-Covid e per qualcuno anche la somministrazione del vaccino, sono stati accompagnati ciascuno nelle strutture disponibili dai volontari della Croce Rossa. Cinque nuclei sono stati inseriti nei circuiti di accoglienza e integrazione già attivi, come nel caso del progetto Nuove opportunità gestito dalla Cooperativa Team e dalla cooperativa Prospettiva. Altre cinque famiglie, in attesa di essere sistemate negli stessi circuiti di solidarietà, hanno trovato accoglienza temporanea in strutture del terzo settore e del privato sociale che hanno comunicato al Comune la disponibilità ad accogliere. Tra questi la Cooperativa Mosaico e la Locanda del samaritano.

«Anche a nome di tutta l’amministrazione comunale e della città di Catania - è stato il commento dell'assessore ai Servizi sociali Giuseppe Lombardo - ringrazio questi gruppi di solidarietà e di volontari pronti a intervenire quando si tratta di dare accoglienza a persone in difficoltà, in questo caso i rifugiati ucraini». Nei giorni scorsi, il Comune ha attivato un indirizzo mail (emergenza.ucraina@comune.catania.it) per raccogliere le disponibilità di alloggi per famiglie ucraine. «È stato attivato - ha aggiunto Lombardo - anche il coordinamento unico della protezione civile comunale per il reperimento e la spedizione di beni di prima necessità, con tanti cittadini che hanno già offerto aiuti per le popolazioni ucraine».