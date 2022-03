Quarantadue persone identificate, 26 mezzi sottoposti a controllo, dieci veicoli sequestrati e multe per un totale di 32mila euro. Sono i numeri dei controlli, effettuati dai carabinieri della stazione di piazza Dante con il supporto dei colleghi del dodicesimo reggimento Sicilia, nell'area del castello Ursino a Catania. Zona dove residenti e associazioni, ormai da anni, segnalano la presenza di giovani centauri che invadono l'area pedonale, mettendo a rischio, anche a causa di manovre pericolose, l'incolumità di turisti, cittadini e bambini.

Controlli straordinari erano stati effettuati anche dai vigili urbani a settembre dello scorso anno. La municipale aveva effettuato 39 verbali, disponendo il sequestro di nove motorini. Poi il Comune, a marzo del 2021, aveva provveduto all'istallazione di alcuni paletti dissuasori nell'area di piazza Federico di Svevia. Utili per impedire il passaggio delle automobili ma non per i mezzi a due ruote.

Nel corso dello stesso servizio un 20enne, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un coltello con lama di 15 centimetri e una dose di marijuana. Lo stesso è stato denunciato perché gravemente indiziato di detenzione illegale di armi, nonché segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Controlli anche in un'abitazione in via Oberdan. I militari, insieme ai tecnici dell'Enel, hanno individuato un contatore manomesso che era stato collegato alla rete elettrica pubblica.