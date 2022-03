I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Paternò hanno denunciato un 46enne e un 63enne, entrambi licodiesi, in quanto gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. Nella nottata i carabinieri sono intervenuti lungo la strada provinciale 4/11 Paternò–Belpasso a seguito della segnalazione di danneggiamento e furto del denaro contenuto nella cassa automatica di un distributore di carburanti.